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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Eyüp koltuğunu geri aldı

Eyüp koltuğunu geri aldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'de ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçı dün oynandı. 23. hafta karşılaşmasında eflatun- sarılılar, Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederek liderliği Samsunspor'dan geri aldı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 76'da İbrahim Akdağ sahneye çıktı ve ceza sahası dışından, yerden sert şutuyla Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 44'e yükseltirken, Bodrumspor 38 puanda kaldı.

NE VARSA OLDU!
EYÜPSPOR-BODRUMSPOR maçında yaşanan olaylar sosyal medyada çok konuşuldu. 87. dakikada Babel'in pasında Pa Dibba golünü attı. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR hakemi Özgün Yankaya'nın uyarısıyla orta hakem Oğuzhan Aksu, golü verdi. Eflatun-sarılı futbolcular 2-0 öne geçmenin sevincini yaşadıktan sonra oyun tekrar başlamak üzereyken hakeme bir çağrı daha geldi. Oğuzhan Aksu da VAR monitörüne giderek pozisyonu izledi, bu kez aynı pozisyon içinde bir başka ofsayt tespit edildi ve gol iptal oldu.

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Eyüp koltuğunu geri aldı
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