Eyüp koltuğunu geri aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'de ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçı dün oynandı. 23. hafta karşılaşmasındaÇekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 76'dasahneye çıktı ve ceza sahası dışından, yerden sert şutuyla Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 44'e yükseltirken, Bodrumspor 38 puanda kaldı.maçında yaşanan olaylar sosyal medyada çok konuşuldu. 87. dakikada Babel'in pasında Pa Dibba golünü attı. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR hakemi Özgün Yankaya'nın uyarısıyla orta hakem Oğuzhan Aksu, golü verdi. Eflatun-sarılı futbolcular 2-0 öne geçmenin sevincini yaşadıktan sonraOğuzhan Aksu da VAR monitörüne giderek pozisyonu izledi, bu kez aynı pozisyon içinde bir başka ofsayt tespit edildi ve gol iptal oldu.