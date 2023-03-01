Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor-Bodrumspor maçında ilginç anlar! VAR'ı bilen şaşırtan karar
Giriş Tarihi: 1.3.2023 12:11

Eyüpspor-Bodrumspor maçında ilginç anlar! VAR'ı bilen şaşırtan karar

Eyüpspor-Bodrumspor maçında ilginç anlar! VAR’ı bilen şaşırtan karar

TFF 1.Lig’de büyük önem taşıyan maçta Eyüpspor, konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederken mücadeleye ev sahibi takımın VAR uyarısıyla iptal edilen 2. golü damga vurdu.

TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, Bodrumspor'u tek golle mağlup etti.

TFF 1.Lig'de büyük önem taşıyan Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Özgür Yankaya eşine az rastlanır bir karara imza attı.

ÖNCE VAR UYARISI İLE GOLÜ VERDİ, ARDINDAN YİNE VAR'DAN GOLÜ İPTAL ETTİ
Pa Bibba'nın attığı golü ilk olarak ofsayt gerekçesi ile vermeyen Oğuzhan Aksu, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı üzerine santrayı gösterdi.

Eyüpspor bu golle 2-0 öne geçmesine sevinirken 30 saniye sonra VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyon için 'inceleme ve izleme' talebinde bulundu.

Hakem Oğuzhan Aksu ise pozisyonu monitörde izledikten sonra golü iptal ederek ofsayt kararına imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
SON DAKİKA: Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu...
Akşener pes etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bil de konuş
Tezahürat budur, hadi söyle!
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor-Bodrumspor maçında ilginç anlar! VAR'ı bilen şaşırtan karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA