Eyüpspor-Bodrumspor maçında ilginç anlar! VAR’ı bilen şaşırtan karar

TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, Bodrumspor'u tek golle mağlup etti.

TFF 1.Lig'de büyük önem taşıyan Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Özgür Yankaya eşine az rastlanır bir karara imza attı.

ÖNCE VAR UYARISI İLE GOLÜ VERDİ, ARDINDAN YİNE VAR'DAN GOLÜ İPTAL ETTİ

Pa Bibba'nın attığı golü ilk olarak ofsayt gerekçesi ile vermeyen Oğuzhan Aksu, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı üzerine santrayı gösterdi.

Eyüpspor bu golle 2-0 öne geçmesine sevinirken 30 saniye sonra VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyon için 'inceleme ve izleme' talebinde bulundu.

Hakem Oğuzhan Aksu ise pozisyonu monitörde izledikten sonra golü iptal ederek ofsayt kararına imza attı.