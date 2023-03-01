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Giriş Tarihi: 2.3.2023 01:23

Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı

AA
Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı

İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi ve puanını 60'a yükseltti.

Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren Everton'ı konuk etti.

Arsenal, Saka'nın 40, Martinelli'nin 45+1 ve 80, Odegaard'ın 71. dakikadaki golleriyle art arda 3. galibiyetini aldı.

Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti. Everton ise 21 puanda kaldı.

LİVERPOOL, WOLVERHAMPTON'I MAĞLUP ETTİ

Bir diğer erteleme maçında ise puan tablosunun 7. basamağındaki Liverpool, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolverhampton'ı ağırladı.

Liverpool, Van Dijk'ın 73 ve Salah'ın 77. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool 39 puanla 6. sıraya yükselirken, 24 puanda kalan Wolverhampton 15. sırada yer aldı.

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Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı
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