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Giriş Tarihi: 1.3.2023 08:42

Son dakika haberleri: Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! İngiltere'yle beraber zirvedeyiz...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Süper Lig’de teknik direktör kıyımı sürüyor! İngiltere’yle beraber zirvedeyiz...

Son dakika haberleri: Süper Lig kulüplerinde bu sezon 10 teknik adam değişimi yaşandı. İngiltere ile birlikte bu alanda zirvede bulunan ligimizin en yakın takipçisi Fransa (9) oldu.

Süper Lig takımlarına yine teknik direktör dayanmıyor. Son 1 ayda hız kazanan ayrılıkların ardından 24 haftada değişen hoca sayısı 10'a ulaştı.

Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti. Gaziantep'te Erol Bulut'un yerine Erdal Güneş gelirken Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan- Sedat Ağçay ve Alanyaspor'da Francesco Farioli-Ersun Yanal değişimleri yaşandı.

İKİ LİG ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ

Avrupa'nın majör ligleri baz alındığında Süper Lig (10), teknik direktör değişiminde İngiltere Premier Lig ile birlikte ilk sırada yer aldı. Fransa Ligue 1'de bu sayı 9 olurken, İtalya Serie A'da 8 isim yerlerini başka hocalara bıraktı. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'da ise 6'şar teknik direktör değişti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! İngiltere'yle beraber zirvedeyiz...
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