Türk futbolunda tarihi kenetlenme! Depremzedeler için omuz omuza veriyoruz

AMPUTE MİLLİLER KONUK

Deprem sonrası afet bölgesine koşan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcular Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Okan Şahiner ile birlikte tarihi canlı yayında hazır bulunacak.

MURAT ÖZBOSTAN - İNSANLARIMIZA BİR NEFES OLALIM

Zor günlerden geçtik, geçiyoruz. İlk andan beri Türk milleti olarak büyük bir dayanışma içinde hareket ettik. Kimimiz bilfiil kurtarma çalışmalarına katıldı, kimimiz yardım kampanyalarını destekledi, kimimiz depremzede vatandaşlarımıza duaları ile destek verdi. Gözümüzde yaş kalmadı desek yeridir. Yaşadığımız felaket öyle büyük ki... Depremin üstünden 22 gün geçmiş olmasına rağmen yaralar sarılmaya devam ediyor ve görünen o ki milletçe bu günleri özellikle manevi olarak atlatmamız kolay olmayacak. Ne yazık ki maddi olarak da bölge halkının büyük desteğe ihtiyacı var. Kilometrelerce alanda kalıcı konutların hızla inşa edilmesi gerekli… Devlet on binlerce konut için düğmeye bastı... Karınca kararınca devletimize destek olmalıyız... Bugün de söz futbol ailesinde.

Futbol, ülkenin yüzde 95'ine uzanan büyük bir güç. Tarihi bir buluşma ve kenetlenmeye tanıklık edeceğiz. Depremzedeler için futbolun aktörleri 5 saat sürecek dev bir yardım kampanyasına imza atacak. Başta 4 büyük takım olmak üzere Süper Lig ekipleri, hocasıyla, başkanıyla, yıldızlarıyla bugün telefon başında olacak. SMS kampanyasında inşallah futbolseverler milyonlarca mesaj atacak. Kampanyadan elde edilen gelir ile kalıcı konutlar için dev bir adım atılacak. Omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, birlik olup dertlerimize derman olma zamanı.

Futbol büyük bir tutku, bir sevda... Her kesimi birleştiren çok büyük bir güç. Gelin yine birlik olalım, yurtlarını evlerini kaybeden insanlarımıza yine bir nefes olalım. Futbolun dokunduğu dünyaya baktığınız zaman, depremle ilgili hassasiyeti, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak için bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bugün bu kampanyaya destek verecek isimlerden olacak. Bu vatan da bu millet de hepimizin... Organizasyonda emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ederim.