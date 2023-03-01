Victor Osimhen korkuttu! Görme yetisini kaybedebilirdi...

İtalya Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'den korkutan haber geldi. 24 yaşındaki futbolcunun yüzündeki kırıklar nedeniyle görme yetisini kaybedebileceği açıklandı.

YÜZÜNDE BİRDEN FAZLA KIRIK VAR

Victor Osimhen, Kasım 2021'de San Siro'da Inter'e karşı çıktığı maçta korkunç bir kaza geçirdi. Inter oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen'in elmacık ve orbital kemiğinde birden fazla kırık oluştu.

YÜZÜNE 6 PLAK YERLEŞTİRİLDİ

Maç sırasında geçirdiği kazanın ardından yüzünde kırıklar oluşan Victor Osimhen ameliyata girdi. Sahaya koruyucu maske ile çıkan Osimhen'in yüzüne 6 plak ve 18 vida yerleştirildi.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİRDİ"

Prof. Gianpaolo Tartaro, Victor Osimhen için Radio CRC'ye açıklamalarda bulundu. Tartaro, Osimhen'in tedavi süreci hakkında şu ifadeleri kullandı: "Orbital kemiği tam zamanında durdu çünkü Osimhen görme yetisini bile kaybedebilirdi. O kemik gerçekten de başka sorunlara neden olabilirdi, ama neyse ki bazı etkenler bize yardımcı oldu ve göz, yuvasına geri dönebildi"

YENİDEN AMELİYAT OLACAK MI?

Yüzündeki kırıklar için ameliyat olan Victor Osimhen'ın gelecekte yüzündeki 6 plak ve 18 vidayı çıkarttırmak için daha fazla ameliyat geçirmek zorunda kalacağı iddia edildi. Prof. Tartaro ise daha fazla ameliyata gerek olmadığını açıkladı. Tartaro, "Plakların acil bir ihtiyaç olmadıkça, örneğin enfeksiyon geliştirmedikçe çıkarılmasına gerek yok. Titanyum bir X-Ray ile değiştirilebilir ama Osimhen'in onların çıkarılmasını istediğini sanmıyorum" dedi.

Tartaro, "Ameliyatı gerçekleştirirken dünyanın en kaliteli plaklarını kullandık ve onları nereye yerleştireceğimizi çok dikkatli bir şekilde incelemek zorundaydık böylece oyuncunun topa kafa atması gerektiğinde koruma olacaktı" ifadelerini kullandı.

20 MAÇTA 19 GOL

İtalyan ekip Napoli için forma giyen Victor Osimhen bu sezon Serie A'da 20 maça çıktı. Sahada olduğu sürede 19 kez fileleri havalandıran Ohimsen 3 asist ile de İtalyan ekibe katkı sağladı. 21 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Napoli, Serie A'da ilk sırada yer alıyor.