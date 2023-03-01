Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen korkuttu! Görme yetisini kaybedebilirdi...
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:45

Victor Osimhen korkuttu! Görme yetisini kaybedebilirdi...

Victor Osimhen korkuttu! Görme yetisini kaybedebilirdi...

Victor Osimhen, Inter - Napoli maçında Milan Skriniar ile çarpıştı. Yıldız golcünün bu çarpışmada kör olabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'den korkutan haber geldi. 24 yaşındaki futbolcunun yüzündeki kırıklar nedeniyle görme yetisini kaybedebileceği açıklandı.

YÜZÜNDE BİRDEN FAZLA KIRIK VAR
Victor Osimhen, Kasım 2021'de San Siro'da Inter'e karşı çıktığı maçta korkunç bir kaza geçirdi. Inter oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen'in elmacık ve orbital kemiğinde birden fazla kırık oluştu.

YÜZÜNE 6 PLAK YERLEŞTİRİLDİ
Maç sırasında geçirdiği kazanın ardından yüzünde kırıklar oluşan Victor Osimhen ameliyata girdi. Sahaya koruyucu maske ile çıkan Osimhen'in yüzüne 6 plak ve 18 vida yerleştirildi.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİRDİ"
Prof. Gianpaolo Tartaro, Victor Osimhen için Radio CRC'ye açıklamalarda bulundu. Tartaro, Osimhen'in tedavi süreci hakkında şu ifadeleri kullandı: "Orbital kemiği tam zamanında durdu çünkü Osimhen görme yetisini bile kaybedebilirdi. O kemik gerçekten de başka sorunlara neden olabilirdi, ama neyse ki bazı etkenler bize yardımcı oldu ve göz, yuvasına geri dönebildi"

YENİDEN AMELİYAT OLACAK MI?
Yüzündeki kırıklar için ameliyat olan Victor Osimhen'ın gelecekte yüzündeki 6 plak ve 18 vidayı çıkarttırmak için daha fazla ameliyat geçirmek zorunda kalacağı iddia edildi. Prof. Tartaro ise daha fazla ameliyata gerek olmadığını açıkladı. Tartaro, "Plakların acil bir ihtiyaç olmadıkça, örneğin enfeksiyon geliştirmedikçe çıkarılmasına gerek yok. Titanyum bir X-Ray ile değiştirilebilir ama Osimhen'in onların çıkarılmasını istediğini sanmıyorum" dedi.

Tartaro, "Ameliyatı gerçekleştirirken dünyanın en kaliteli plaklarını kullandık ve onları nereye yerleştireceğimizi çok dikkatli bir şekilde incelemek zorundaydık böylece oyuncunun topa kafa atması gerektiğinde koruma olacaktı" ifadelerini kullandı.

20 MAÇTA 19 GOL
İtalyan ekip Napoli için forma giyen Victor Osimhen bu sezon Serie A'da 20 maça çıktı. Sahada olduğu sürede 19 kez fileleri havalandıran Ohimsen 3 asist ile de İtalyan ekibe katkı sağladı. 21 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Napoli, Serie A'da ilk sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
Akşener pes etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bil de konuş
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Tezahürat budur, hadi söyle!
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Kayseri’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Osimhen korkuttu! Görme yetisini kaybedebilirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA