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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:16

IFAB'dan radikal karar! Kayıp zaman için devrim niteliğinde karar...

IFAB’dan radikal karar! Kayıp zaman için devrim niteliğinde karar...

FIFA, futbol maçlarında zamandan çalan süreler nedeniyle yeni değişiklikler yapmayı öngörüyor. Son dönemlerde dünya futboluna dair yeni projeler geliştiren FIFA, gol sevinçleri sonrası yaşanan zaman kaybına önlem almaya karar verdi.

FIFA, futbol maçlarında zamandan çalan süreler nedeniyle yeni değişiklikler yapmayı öngörüyor. Son dönemlerde dünya futboluna dair yeni projeler geliştiren FIFA, gol sevinçleri sonrası yaşanan zaman kaybına önlem almaya karar verdi.

FIFA'dan kayıp zaman için devrim niteliğinde karar yolda FIFA, son Dünya Kupası'nda radikal bir karar almıştı.

Oyunun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan kuruluş, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda talimat vermişti.

YENİ BİR KARAR GELİYOR
FIFA, maçlardaki kayıp zamanları "futbol için bir bela" olarak görüyor.

Marca'nın haberine göre; organizasyon kayıp zamanla ilgili önerileri, hafta sonu yapılacak IFAB toplantısında tartışacak.

GOL SEVİNCİ DE EKLENECEK
Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Haziran'dan itibaren gol sevinçlerindeki kayıp zamanı da normal süreye ekleyecek.

Son olarak Dünya Kupası'nda ilk denemesini yapan FIFA'nın kararı sonrası ortalama ekstra zaman süresi 4-5 dakika civarında artış göstermişti.

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IFAB'dan radikal karar! Kayıp zaman için devrim niteliğinde karar...
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