Kylian Mbappe'nin Türkiye'ye desteği dünya basınında yer aldı! "Bu yardım benim için çok önemli"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ülkemizi sarsan ve hepimizin yüreğini en derinden yaralayan deprem felaketi sonrası Türk futbolu 'Omuz Omuza' verdi.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayına; Türkiye ve dünyadan spor camiasının tüm önde gelen isimleri katılarak destek çağrısında bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in unutulmaz hocası Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan özel gecede videolu mesajlarla afetzedelere seslendi.

Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın süperstarı Kylian Mbappe de programın en başından katılan isimlerden biri oldu.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajediydi ve Türkler'in neler yaşadığını tahmin edemiyorum. Bugünkü görev benim için sıra dışı. Çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim.

DÜNYA BASINI MBAPPE'Yİ KONUŞTU

Kylian Mbappe'nin programa katılarak destekte bulunması dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Onze Mondial: Mbappe'den Türkiye için muhteşem jest

DAILY SPORT FRANCE

"Türk televizyonundaki yardım programına katılan Kylian Mbappe, Türkiye'ki deprem felaketinden etkilenenlere destek verdi."

INSTANT FOOT

"Kylian Mbappe, Türk televizyon kanalında, Türkiye'deki depremzedelere yardım etme amacıyla şu sözleri söyledi, 'Bu yardım benim için çok önemli. Bu projenin parçası olmaktan gurur duyuyorum.' dedi."

VIBES FOOT

"Mbappe, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bağış kampanyasına katıldı: Çocukların hayalleri benim için çok önemli. Onlara yardım etmek için elimdeki tüm imkanları kullanacağım.

LA VOIX DE NORD

"Kylian Mbappe, Türkiye'deki depremin mağdurlarına yardım etmek için her yolu kullanacağını açıkladı."

BLASTING NEWS FRANCE

"Mbappe' den katıldığı yardım programında Türkiye'ye gol atmaması istendi. Mbappe ise bu isteğe gülerek ve parmaklarını kaldırarak onay verdi."