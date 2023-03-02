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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:20 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:21

Lionel Messi'den takım arkadaşlarına büyük jest! Tüm arkadaşlarına altın kaplama telefon...

Lionel Messi’den takım arkadaşlarına büyük jest! Tüm arkadaşlarına altın kaplama telefon...

Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin Milli Takımı oldu. Bu dev organizasyonun en iyi futbolcusu seçilen Arjantinli yıldız Lionel Messi, şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarına isimlerinin yazdığı altın telefon hediye etti. Bu telefonların değeri adeta dudak uçuklattı. İşte haberin detayları...

2022 Dünya Kupası'na damgasını vuran ve Arjantin'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan Lionel Messi, turnuva sonrası takım arkadaşlarına verdiği altın telefonların fiyatı dudak uçuklattı.

TAKIMA ALTIN TELEFON DAĞITTI
The Sun'un haberine göre Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası takım arkadaşlarına 24 karatlık, isimlerinin yazdığı, ve Arjantin logosu kazındığı telefonlar hediye etti.

Bu telefonları sipariş ettiği yerin CEO'su bu konu hakkında açıklamalarda bulundu:

CEO, "Lionel Messi sadece Keçi değil, aynı zamanda sadık müşterilerimizden biri ve şampiyonluktan birkaç ay sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem galibiyeti kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesini istemediğini söyledi. Bu yüzden isimlerinin yazılı olduğu altın kaplama telefonlar önerdim ve o da bu fikre bayıldı" ifadelerini kullandı.Haberin detayında Lionel Messi, bu altın telefonlar için 170 bin euro ödediği öğrenildi.

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Lionel Messi'den takım arkadaşlarına büyük jest! Tüm arkadaşlarına altın kaplama telefon...
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