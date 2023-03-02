Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spor Toto 1. Lig'e verilen arada 4 takım teknik direktörünü değiştirdi
Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:06

Spor Toto 1. Lig'e verilen arada 4 takım teknik direktörünü değiştirdi

AA
Spor Toto 1. Lig’e verilen arada 4 takım teknik direktörünü değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen Spor Toto 1. Lig'de bu süreçte 4 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftasının ardından meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen ligde deprem bölgesinde yer alan Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilme talepleri kabul edildi.

Lige verilen arada ise 4 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Bu süreçte Altay'da Sinan Kaloğlu'nun yerine Ayhan Tuna Üzümcü, Beyçimento Bandırmaspor'da Mesut Bakkal'dan boşalan göreve İlker Püren, Erzurumspor FK'de Muzaffer Bilazer'in yerine Hakan Kutlu ve Dyorex Boluspor'da da Sait Karafırtınalar sonrası Erzurumspor FK'den ayrılan Muzaffer Bilazer'le anlaşıldı.

Bu teknik direktör değişikliklerin ardından ligdeki 17 takımdan sadece 4'ü sezona başladığı çalıştırıcılarla yoluna devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez, Pendikspor'da Osman Özköylü ve Bodrumspor'da İsmet Taşdemir yerlerini koruyan isimler oldu.

EN HAREKETLİ TAKIM TUZLASPOR OLDU
Bu sezon teknik direktör değişikliklerinde en hareketli takım, 5 farklı ismi göreve getiren Tuzlaspor oldu.

Gençlerbirliği ve Beyçimento Bandırmaspor teknik direktörlük konusunda dörder isimle çalışırken; Altaş Denizlispor, Altınordu, Göztepe, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor üçer teknik direktörü göreve getirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLER
Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor dışında teknik direktör değişikliği yapan takımlar şöyle:

Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak

Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü

Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal

Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz

Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren

Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer

Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı

Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ

Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak

Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın

Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati

Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Bursa'da vahşet! 'Küfür' gerekçesiyle 2 arkadaşını ve bir köpeği katletti
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu...
İstanbul'da deprem endişesi: O ilimize göç başladı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor Toto 1. Lig'e verilen arada 4 takım teknik direktörünü değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA