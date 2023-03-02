Spor Toto 1. Lig’e verilen arada 4 takım teknik direktörünü değiştirdi

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftasının ardından meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen ligde deprem bölgesinde yer alan Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilme talepleri kabul edildi.

Lige verilen arada ise 4 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Bu süreçte Altay'da Sinan Kaloğlu'nun yerine Ayhan Tuna Üzümcü, Beyçimento Bandırmaspor'da Mesut Bakkal'dan boşalan göreve İlker Püren, Erzurumspor FK'de Muzaffer Bilazer'in yerine Hakan Kutlu ve Dyorex Boluspor'da da Sait Karafırtınalar sonrası Erzurumspor FK'den ayrılan Muzaffer Bilazer'le anlaşıldı.

Bu teknik direktör değişikliklerin ardından ligdeki 17 takımdan sadece 4'ü sezona başladığı çalıştırıcılarla yoluna devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez, Pendikspor'da Osman Özköylü ve Bodrumspor'da İsmet Taşdemir yerlerini koruyan isimler oldu.

EN HAREKETLİ TAKIM TUZLASPOR OLDU

Bu sezon teknik direktör değişikliklerinde en hareketli takım, 5 farklı ismi göreve getiren Tuzlaspor oldu.

Gençlerbirliği ve Beyçimento Bandırmaspor teknik direktörlük konusunda dörder isimle çalışırken; Altaş Denizlispor, Altınordu, Göztepe, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor üçer teknik direktörü göreve getirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor dışında teknik direktör değişikliği yapan takımlar şöyle:

Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak

Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü

Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal

Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz

Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren

Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer

Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı

Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ

Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak

Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın

Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati

Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu