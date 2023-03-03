Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Andrey Santos'un yeni adresi belli oldu! Beşiktaş ile ismi anılmıştı...
Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:47 Son Güncelleme: 3.3.2023 10:10

Andrey Santos'un yeni adresi belli oldu! Beşiktaş ile ismi anılmıştı...

Andrey Santos’un yeni adresi belli oldu! Beşiktaş ile ismi anılmıştı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Andrey Santos'un yeni adresi belli oldu. Brezilyalı oyuncu, İngiltere'den çalışma izni alamadığı için kiralık olarak eski takımı olan Vasco da Gama'ya döndü. Chelsea yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Chelsea'nin 12 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Andrey Santos yeniden kulübü Vasco da Gama'ya döndü.

Transfer olmasına rağmen İngiltere hükümeti tarafından çalışma izni alamayan Andrey Santos'u kiralık vermekten başka çaresi kalmayan Chelsea çareyi oyuncunun eski kulübünde buldu. Yapılan resmi duyuruda Andrey Santos'un Haziran ayına kadar Vasco forması giymeye devam edeceği ve oyuncunun tüm ödemelerinin Chelsea tarafından yapılacağı duyuruldu.

18 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi bittiğinde ise Chelsea kadrosuna katılabilmesi için gerekli başvuruların yeniden yapılacağı kaydedildi.

Bir süre önce Beşiktaş'a kiralık verilmesi gündeme getirilen Andrey Santos, merkez orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı 34 mücadelede 8 gol kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı koalisyon krizi! 'Uzlaştık' dediler ayrı telden çaldılar: Demirel'in o sözleri akıllara geldi...
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: Yarın itibarıyla başlıyoruz... Sayıyı da verdi...
CHP'li isimden İYİ Parti'ye olay gönderme: Besle kargayı oysun gözünü
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
CHP'li belediye 'deprem rantı'nda geri adım attı! Sabah yazdı fiyat indi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Andrey Santos'un yeni adresi belli oldu! Beşiktaş ile ismi anılmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA