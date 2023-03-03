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Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:55 Son Güncelleme: 3.3.2023 10:05

Erik Ten Hag Wout Weghorst'u öve öve bitiremedi! "Sahanın en iyilerindendi"

Erik Ten Hag Wout Weghorst’u öve öve bitiremedi! Sahanın en iyilerindendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst'un yeni adresi İngiltere Premier Lig olmuştu. Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü Erik Ten Hag'tan tam not alırken, Ten Hag'tan Wout Weghorst'a övgüler yağdı. Ten Hag, 3-1 kazanılan FA Cup 5. tur maçı sonrası,"Weghorst sahanın en iyilerinden birisiydi." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren ve taraftarın gözdesi olmayı kısa sürede başaran Weghorst, Manchester United'da henüz kendisinden beklenen golleri atamadı.

Buna rağmen Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, oyuncunun performansından fazlasıyla memnun görünüyor.

Son olarak FA Cup'ta West Ham'ı 3-1 mağlup eden United, çeyrek finale yükseldi.

"SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ"
Son golde asisti yapan Hollandalı forvet hakkında konuşan ten Hag; "Weghorst sahanın en iyilerinden birisiydi. O ve Maguire ilk golde rakibi kendi kalesine atmaya zorladılar. Üçüncü golde de Weghorst baskı kurdu ve rakibi hataya zorladı. O, kendisini sahada nasıl konumlandıracağını biliyor. Topa sahip olmadan da iyi iş çıkarıyor." dedi.

"İLK GOLÜ ATINCA GERİSİNİ GETİRECEK"
Hollandalı teknik adam sözlerinin devamında; "Sezon başında Rashford da gol sorunu yaşıyordu ama tecrübelerime göre goller oyuncu iyileştiğinde geliyor. Weghorst'un transferinin üzerinden çok zaman geçmedi. İlk golü attığında gerisi gelecektir." açıklamasında bulundu.

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Erik Ten Hag Wout Weghorst'u öve öve bitiremedi! "Sahanın en iyilerindendi"
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