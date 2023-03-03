Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Lig'te 24. haftada Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında yara almak istemezken, Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda şu isimlere yer verildi: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Taşkıran, Attila Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Pedro, Joshua King
KADRODA 5 EKSİK
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçına 5 eksikle çıkıyor. Sarı Lacivertli ekipte, açıklanan kadroda; Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique yer almadı.