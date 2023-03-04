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Giriş Tarihi: 4.3.2023 11:40

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Welinton'a sürpriz talip...

Beşiktaş’ta ayrılık kapıda! Welinton’a sürpriz talip...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmalrı sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gündemde yer alıyor. Bu oyunculardan biri de Welinton... Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcuya Brezilya ekibi Cruzerio talip oldu.

Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Beşiktaş için ayrılık iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.

Brezilyalı gazeteci Samuel Venancio'nun haberine göre; tecrübeli stopere Brezilya ekibi Cruzeiro talip oldu. Cruzeiro'nun 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Welinton, siyah-beyazlı formayla 80 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 550 bin euro olarak gösterilen Welinton'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Welinton'a sürpriz talip...
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