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Giriş Tarihi: 4.3.2023

De Bruyne ve Modric ile aynı seviyedeyim

De Bruyne ve Modric ile aynı seviyedeyim

ÇALHANOĞLU: “Kendimi hafife alınmış hissediyorum. De Bruyne, Modric, Casemiro gibi isimlerden uzak olduğumu düşünmüyorum”

İtalyan ekibi Inter ile kontratının bitimine 1 sezon kala Hakan Çalhanoğlu, yeni anlaşması ile manşetlerde… 29 yaşındaki milli oyuncuyu, La Gazetta dello Sport kapak sayfasına taşırken yapılacak yeni anlaşmadan da detaylar paylaşıldı. "Kendimi hafife alınmış hissediyorum. Modric, De Bruyne, Casemiro gibi isimlerden uzak olduğumu düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Çalhanoğlu'nun 3 yıllık yeni anlaşmasında 6 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. Deneyimli isim, Türkiye'deki depremle ilgili ise şunları söyledi: "Türkiyemi vuran bu korkunç depremden sonra bir kez daha zihinsel bir kırılma yaşadım. Beni duygusal olarak sarsan çok büyük bir acı bu. Artık sahada daha istekliyim, orada acı çekenlerin yüzünü güldürmek için bile her şeyimi vermem gerektiğini hissediyorum."

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De Bruyne ve Modric ile aynı seviyedeyim
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