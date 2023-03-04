De Bruyne ve Modric ile aynı seviyedeyim

İtalyan ekibi Inter ile kontratının bitimine 1 sezon kala Hakan Çalhanoğlu, yeni anlaşması ile manşetlerde… 29 yaşındaki milli oyuncuyu, La Gazetta dello Sport kapak sayfasına taşırken yapılacak yeni anlaşmadan da detaylar paylaşıldı." ifadelerini kullanan Çalhanoğlu'nun 3 yıllık yeni anlaşmasında 6 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. Deneyimli isim, Türkiye'deki depremle ilgili ise şunları söyledi: "Türkiyemi vuran bu korkunç depremden sonra bir kez daha zihinsel bir kırılma yaşadım. Beni duygusal olarak sarsan çok büyük bir acı bu.