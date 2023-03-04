Fenerbahçe’de Mert Hakan Hakan kadro dışı kaldı!

Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, sakatlıkları ciddi olmasa da bu mücadelede riske edilmeyecek. Ayrıca Jorge Jesus; Mert Hakan, Gustavo Henrique, Nazım Sangare ve Alioski'yi de teknik sebeplerden dolayı zorlu mücadelenin kadrosuna almadı.

Teknik direktör Jesus, bugün Batshuayi'nin yerine Joshua King'e süre verecek. Stoper ikilisinde ise Szalai ve Samet'in oynaması bekleniyor.

