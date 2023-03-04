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Giriş Tarihi: 4.3.2023 09:12

Fenerbahçe'de Mert Hakan Hakan kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe’de Mert Hakan Hakan kadro dışı kaldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Lig'in 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, maç öncesi Jorge Jesus'tan kadroda hamleler geldi. Portekizli teknik direktör; Luan Peres, Michy Batshuayi, Gustavu Henrique, Nazım Sangare ve Alioski'yi kadroya almazken, Mert Hakan Yandaş'ı da kadro dışı bıraktı.

Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, sakatlıkları ciddi olmasa da bu mücadelede riske edilmeyecek. Ayrıca Jorge Jesus; Mert Hakan, Gustavo Henrique, Nazım Sangare ve Alioski'yi de teknik sebeplerden dolayı zorlu mücadelenin kadrosuna almadı.

Teknik direktör Jesus, bugün Batshuayi'nin yerine Joshua King'e süre verecek. Stoper ikilisinde ise Szalai ve Samet'in oynaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Hakan kadro dışı kaldı!
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