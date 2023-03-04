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Giriş Tarihi: 4.3.2023 09:08

Galatasaray'da en rahat mali kongre yapılacak! Dursun Özbek bir çok sorunu çözdü...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da en rahat mali kongre yapılacak! Dursun Özbek bir çok sorunu çözdü...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da 25 Mart tarihinde mali kongre yapılacak. Dursun Özbek'in bir çok sorunu çözdüğü ve takımın iyi olduğu bir süreçte yapılacak olan bu kongre en rahat kongre olacak.

Galatasaray'da uzun dönemdir ibra tehdidi ile geçen olağan genel kurul bu sene 25 Mart tarihinde gerçekleşecek. Eski başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari açıdan ibra olmadıkları için Adnan Polat gibi görevi bırakmak durumunda kalmıştı.

Mevcut başkan Dursun Özbek ise Mali Kongre öncesi kulübün birçok sorununu çözdü, sözünü verdiği projelerini hayata geçirdi ve yıldızlarla dolu bir kadro kurarak futbol takımını zirveye taşıdı. Özbek ve yönetiminin ibra oylamasından tam destekle ayrılması bekleniyor.

TESİS HAMLESİ BAŞLADI
G.Saray yönetimi, uzun yıllardır devam eden belirsizliğe nokta koyarak Florya Metin Oktay Tesisleri içindeki G.Saray'a ait olmayan 40 dönümlük bölümü almayı başardı. 1 milyar 171 milyon 800 bin TL karşılığında satın alınan bölümün ardından sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda tesislerini Kemerburgaz'a taşıyacak. 62 dönümlük Florya arazisi, konut projesine çevrilecek. Ayrıca Aslantepe çevresinde kapalı spor salonu için yeni yer alınacak.

SAAT 17.00'DE RAKİP İSTANBULSPOR
G.Saray ile İstanbulspor bu haftayı boş geçmeyecek. İki takım, bugün 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferi Zaniolo'yu bu maçta test etmeyi planlarken Aslan da gelecek haftaki Kasımpaşa maçının son provasını yapacak

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Galatasaray'da en rahat mali kongre yapılacak! Dursun Özbek bir çok sorunu çözdü...
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