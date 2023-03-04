Hırvat yıldız Fenerbahçe’nin teklifini reddetti! Ante Rebic...

Ara transfer döneminde kadrosunu Parma'dan Oosterwolde, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ve Barcelona'dan Emre Demir ile güçlendiren Fenerbahçe, İtalya Ligi ekiplerinden Milan'ın yıldızıının peşine düşmüştü.

FENERBAHÇE, ANTE REBİC İLE İLGİLENİYOR

Calcio Style'da yer alan habere göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan, gelecek sezon Ante Rebic'i kadrosunda istemiyor.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Haberde, İtalyan devinin Hırvat sol kanat oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.

FENERBAHÇE, REBİC İÇİN TEKLİF YAPTI

29 yaşındaki yıldız oyuncuya Almanya Bundesliga'dan bir takımın ve Spor Toto Süper Lig'den ise Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi

KABUL ETMEDİ

Ancak, Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan Rebic'in sarı-lacivertli ekibin teklifini reddettiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Hırvat oyuncu, bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti. oynamaya sıcak bakmayan Rebic'in sarı-lacivertli ekibin teklifini reddettiği ifade edildi. (ajansspor)