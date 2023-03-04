Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hırvat yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! Ante Rebic...
Giriş Tarihi: 4.3.2023 12:10

Hırvat yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! Ante Rebic...

Hırvat yıldız Fenerbahçe’nin teklifini reddetti! Ante Rebic...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Oosterwolde ve Emre Demir'i katan sarı-lacivertli ekip, Milan'da forma giyen Hırvat yıldız Ante Rebic'e teklif yapıldığı ve oyuncunun teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu Parma'dan Oosterwolde, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ve Barcelona'dan Emre Demir ile güçlendiren Fenerbahçe, İtalya Ligi ekiplerinden Milan'ın yıldızıının peşine düşmüştü.

FENERBAHÇE, ANTE REBİC İLE İLGİLENİYOR
Calcio Style'da yer alan habere göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan, gelecek sezon Ante Rebic'i kadrosunda istemiyor.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Haberde, İtalyan devinin Hırvat sol kanat oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.

FENERBAHÇE, REBİC İÇİN TEKLİF YAPTI
29 yaşındaki yıldız oyuncuya Almanya Bundesliga'dan bir takımın ve Spor Toto Süper Lig'den ise Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi

KABUL ETMEDİ
Ancak, Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan Rebic'in sarı-lacivertli ekibin teklifini reddettiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Hırvat oyuncu, bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti. oynamaya sıcak bakmayan Rebic'in sarı-lacivertli ekibin teklifini reddettiği ifade edildi. (ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırvat yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! Ante Rebic...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA