İnter’de Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma tamam! Milli oyuncu 2027’ye kadar...

İtalya Serie A ekiplerinden İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, gelecek kariyeri ve Galatasaray ile ilgili önemli açıklamarda bulunmuştu.

Milli oyuncu" İnter'de kalmak istiyorum" ifadeleri kullanırken, İnter'de milli oyuncu ile 2027'ye kadar sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

HAKAN, INTER İLE UZATIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

HAZİRAN 2027'YE KADAR INTER'DE

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasındaki tüm pürüzler çözüldü ve Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme konusunda el sıkışıldı. Resmi açıklama ise kısa süre içerisinde yapılacak.

HAKAN'DAN AÇIKLAMALAR

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'deki deprem felaketinin kendisini etkilediğini belirterek, sahada acı çekenlerin yüzünü güldürmek için her şeyini vermesi gerektiğini hissederek oynadığını söyledi.

İTALYAN BASININA KONUŞTU

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen ve son haftalardaki performansıyla takdir toplayan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'da yer alan röportajında farklı konulardaki soruları yanıtladı.

"EN İYİSİNİ VERECEĞİM"

Saha içinde hangi rolde oynamak istediği sorulan Hakan Çalhanoğlu, şu yanıtı verdi:

"Beni nereye koyarlarsa elimden gelenin en iyisini vereceğim. Milli takımda zaten oyun kurucu oynuyordum. Benim menajerim de 'o senin rolün' dedi bana. Onun bu sözleri benim aklımda kaldı. Bu nedenle kendimi daha çok savunmanın önünde görüyorum. Tesadüf değil, benim idolüm Pirlo idi. Inzaghi sayesinde özellikle defansif açıdan kendimi bu pozisyonda tamamladım. Artık fiziki mücadele konusunda da heyecanlıyım. Kaleden daha uzak olacağım, daha az şut çekeceğim ama geriden oyunu ve ritmi kontrol edebilir, takım arkadaşlarıma yardım edebilirim. Gol sonrasında hep gelebilir San Siro'da Barcelona'ya olduğu gibi."

"AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDENİM"

Avrupa futbolunda Modric, De Bruyne, Casemiro gibi isimlerin hep konuşulduğu belirtilen ve kendisinin değerinin göz ardı edilip edilmediği sorulan milli oyuncu, "Evet, biraz göz ardı edildiğimi düşünüyorum. Bahsettiğiniz isimlerden çok da uzakta değilim. Onlara yaklaşmak için her şeye sahibim. Kendi rolümde, Avrupa'da ilk 5 oyuncudan biri olarak görüyorum, bunu alçak gönüllükle ama farkındalıkla söylüyorum. Bazen bazı oyuncular, Premier Lig'de oynayanlar daha fazla görünürlüğe sahip olabilirler." şeklinde yanıtladı.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Çalhanoğlu, kulübüyle sözleşme yenilemesiyle ilgili de "Inter'in benimle sözleşme yenilemek istemesi nedeniyle gururluyum ve benim isteğim de burada kalmak. Ama ben sonrasında da bile futbolun içinde olarak Milano'da kalmak istiyorum. Belki, şehirde eksik olan bir yüzde 100 bir Türk restoranı açarım." diye konuştu. (sporx)