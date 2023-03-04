Manchester United Mason Greenwood için kararını verdi!

Manchester United'ın genç yeteneği Mason Greenwood geçen sezon tecavüz suçlamalarına maruz kaldı. 21 yaşındaki oyuncu kulüpten uzaklaştırıldı ancak kulüple ilişiği kesilmedi. Ayrıca oyuncunun sponsorlukları iptal edildi.

Mason Greenwood hakkındaki suçlamalar Şubat 2023'te düştü ve suçsuz olduğu açıklandı. Bu süreçte Greenwood'a protesto ve tepkiler oldu. Suçlamaların düşmesiyle İngiliz oyuncu futbola dönmek için çalışmalar yapmaya başladı.

Erik Ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United kadrosunda yer almayan Mason Greenwood kış transfer döneminde takımdan ayrılmadı. İngiliz basınında Türk kulüplerinin Mason Greenwood ile ilgilendiği yazıldı.

Manchester United, Mason Greenwood'un olası takımda kalmasıyla ilgili plan hazırladı.

The Sun'ın haberine göre Greenwood, Kırmızı Şeytanlar'da kalırsa kulüp oyuncu rehabilitasyon hizmetlerine başvuracak.

Oyuncuya psikolojik destek vermeyi planlayan United yönetimi ayrıca oyuncunun suçsuz olduğunu insanlara da duyurmak için TV röportajı planlıyor.

21 yaşındaki oyuncu Manchester United Menajeri Erik ten Hag ve oyuncularla gizli görüşme gerçekleştirdi.

Çocuğu olacak

Mason Greenwood baba olmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun partneri hamile olduğunu açıkladı.

Greenwood'a yakın bir kaynak ise oyuncu için, "Onlar ve aileleri mutlu. Bebeğin doğmasını sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadelerini kullandı.