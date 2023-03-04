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Giriş Tarihi: 4.3.2023 14:14

Muharrem Kasapoğlu'ndan anlamlı hareket! Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için bağışladı!

İHA
Muharrem Kasapoğlu’ndan anlamlı hareket! Messi’nin imzalı formasını depremzedeler için bağışladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için düzenlenecek müzayedede satılması amacıyla Galatasaray Spor Kulübü'ne bağışladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'ne ziyarette bulundu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Lionel Messi'nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla bağışladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi'nin imzalı forması ile katılıyorum" ifadelerini kullandı

Başkan Özbek de, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına Galatasaray logosunun yer aldığı plaket hediye etti.

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Muharrem Kasapoğlu'ndan anlamlı hareket! Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için bağışladı!
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