Ankaragücü maçı sonrası Şenol Güneş'ten transfer sözleri: "Cenk Tosun'un kalmasını isterim"

Sahaya çıkan her oyuncunun en iyisini vermek istediğini bildiğini anlatan Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"En iyisini veremeyen oyuncu zaten kenara gelecek. Takımı taşıyanı biz de taşıyacağız. Zaman zaman bocalayan, hata yapan oyuncular olabiliyor. Cenk geçen hafta şanssız bir maç geçirdi. Bugün iyi niyetliydi. Yardıma geldi ama pası kısa düştü. Bizim orta sahamız daha önce sürekli değişti. Orta saha eksik bile olsa, defans ve forvetle iş yapmamız gerekiyor. Kötüyken takım olarak kötüydük. Kazanırken de tüm takım olarak iyiydik. Takımda bir başka arkadaşından şikayetçi olan, önce kendisinden başlamalı. İyi niyetliyse takıma katılır. Bu tip düşüncelere izin vermeyeceğiz. Burada kim olursa olsun savaşacak. Ankaragücü daha zor bir takım. Farklı bitecek bir maçtı. Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarındaki kayıplara üzülüyoruz."

"BENCE CENK KALMALI"

ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Cenk Tosun hakkında konuşan Şenol Güneş, "Cenk'in transferi konuşuluyor ama transfer olacak diye bir şey yok. Kendisi bizim kaptanımız. Önemli olan 2 tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem. Weghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutlu olmadığı zaman, mutlu olacağı yere gitmesinde yarar var. Biz her oyuncuyu bağrımıza basıyoruz. Taraftar da öyle." açıklamasında bulundu.

Kadrodaki tüm oyuncuları değerlendirmek istediklerin ancak değerlendirilmemesi gereken bazı oyuncular da olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu durum, futbolcunun beklentilere cevap vermemesi ve sezon sonunda gitmesiyle ilgili. Şimdi de gidebilirler. N'Koudou iyi bir oyuncu ama oynatamıyoruz. Şu anda 26 oyuncum ve 4 kalecim var. Dele Alli de bunlardan birisi. Beşiktaş'a katkı veren kalır, diğerleri gider. Bir oyuncu öyle bir performans gösterir ki oynatmak zorunda kalırız ve başarılı olur. Duygularımızla hareket etmeyeceğiz. İzleyenler sadece oyun içinde kaldılar. Bizim her an gol atacağımızı beklerken, taraftar da bizle beraber savunmaya geçti. Takımın daha fazla pozisyon üretmesi lazımdı. 3'e 1 yakaladığımızda pas tercihlerimiz kötüydü. Ancak bu da futbolun güzelliği."