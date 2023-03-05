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Giriş Tarihi: 5.3.2023 20:12

Fenerbahçe Beko sahasında kazandı!

AA
Fenerbahçe Beko sahasında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Manisa BBSK'yi ağırladı.

Maç kadrosundaki neredeyse her oyuncudan sayı katkısı alan Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü maçtan 92-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 19. maçında 17. defa kazanarak liderliğini sürdürdü. Manisa ise 19. maçında 12. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 7, Edwards 16, Hayes 9, Pierre 14, Jekiri 4, Motley 13, Metecan Birsen 3, Wilbekin 5, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 3, Biberovic 10

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 15, Javier 18, Williams 10, Mustafa Baki Görür 4, Lafredrick 17, Roberson 8, Tolga Kaan Birer, Selim Şav 6, Ogün Sevinç

1. Periyot: 26-19

Devre: 51-43

3. Periyot: 69-60

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Fenerbahçe Beko sahasında kazandı!
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