Şanlıurfaspor gol oldu yağdı! Tarsus İdmanyurdu’nu 11-0 mağlup etti...

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Mücadelen 11-0'lık skorla galip ayrılan Şanlıurfaspor adeta gol oldu yağdı.

Mücadeleye hızlı başlayan Şanlıurfaspor, devre arasına 7-0'lık skorla girerken, karşılaşmadan 11-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte puanını 41'e yükselten Şanlıurfaspor, 1 maç eksikle 2. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada Kemal Rüzgar'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Mert, topa sert vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

7'nci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

11'inci dakikada Mehmet Yiğit'in pasında kale önünde topu alan Adem, topa düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

15'inci dakikada Mert'in pasında kale önünde topla buluşan Kemal Rüzgar topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 4-0.

31'inci dakikada Mustafa Durak'ın pasında kale önünde topu alan Adem düzgün bir vuruşla filelere buluşturdu: 5-0.

37'nci dakikada Kemal Rüzgar'ın pasında kale önünde topla buluşan Mert, topu sert vuruşuyla filelere buluşturdu: 6-0.

41'inci dakikada kaleciyle baş başa kalan Behlül'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 7-0.

51'inci dakikada Seyit'in pasında kale önünde topu alan Bünyamin düzgün bir vuruşla filelere buluşturdu: 8-0.

52'nci dakikada Alpay'ın pasında kale önünde topla buluşan Yakup topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 9-0.

54'üncü dakikada Alpay'ın pasında kale önünde topla buluşan Bünyamin topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 10-0.

73'üncü dakikada Adem'in pasında kale önünde topu alan Bünyamin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 11-0.



STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Akın Karabacak, İsmail Ertunç

ŞANLIURFASPOR: Aydın – Kemal Rüzgar, Behlül (Dk. 47 Alpay), Seyit, Abdulsamet, Mehmet Yigit, Adem (Dk. 47 Enes Olgun), Mehmet Alp (Dk. 47 Yakup), Mert Çapar (Dk. 47 Doğancan), Mustafa Durak (Dk. 47 Bünyamin), Barış

TARSUS İDMAN YURDU: Mert Can – İsmail Arda (Dk. 41 Yusuf Eren), Yusuf, Atım Ege (Dk. 41 Muhammed Emin), Emre Kara (Dk. 41 Sarp), Tugay, Kayra, Mert Temizkan, Yunus (Dk. 41 Anıl), Mohammad Lıth, Furkan Kara (Dk. 16 Zafer)

GOLLER: Dk. 2 Mert Çapar, Dk. 7, Dk. 15 ve Dk. 37 Kemal Rüzgar, Dk. 11 ve Dk. 31 Adem, Dk. 41 Behlül, Dk. 51, Dk. 55 ve Dk. 73 Bünyamin, Dk. 52 Yakup (Şanlıurfaspor)



