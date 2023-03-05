Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gözler Maxim’de

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Alexandru Maxim ilk sınavına çıkacak. Özellikle orta sahanın ileriye katkısından her defasında dert yanan teknik direktör Şenol Güneş'in de öğrencisinden beklentisi çok büyük. Merkezde Gedson ve Hadziahmetovic'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, önlerine koyacağı Maxim ile hücumu şekillendirecek. Rumen futbolcunun ise kendisini teknik heyet ve camiaya kabul ettirerek gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmayı arzu ettiği ifade edildi.