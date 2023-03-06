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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Cenk’in gitmesini istemiyorum

Cenk’in gitmesini istemiyorum

Şenol Güneş: “Cenk’in transferi konuşuluyor ama olacak diye bir şey yok. Bence kalmalı. Gitmesini istemem ancak gitmek isteyen oyuncuya da ‘dur’ demem. Weghorst’ta olduğu gibi”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tüm oyuncularını tebrik eden Güneş, "Yeni katılan oyuncuların takımla bütünleştiğini gördüm. Aboubakar'ın da gol atmasına sevindim. Çok istekliydi ama gol atamadıkça geriliyordu. Maxim iyi ve kaliteli, katkı yapacaktır" dedi. ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Cenk Tosun hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Cenk'in transferi konuşuluyor ama transfer olacak diye bir şey yok. Kendisi bizim kaptanımız. Önemli olan 2 tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem. Weghorst'ta olduğu gibi."

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Cenk’in gitmesini istemiyorum
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