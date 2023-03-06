Cenk’in gitmesini istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tüm oyuncularını tebrik eden Güneş, "Yeni katılan oyuncuların takımla bütünleştiğini gördüm.Maxim iyi ve kaliteli, katkı yapacaktır" dedi.transfer olacağı yönünde haberler çıkan Cenk Tosun hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Cenk'in transferi konuşuluyor ama transfer olacak diye bir şey yok. Kendisi bizim kaptanımız. Önemli olan 2 tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem. Weghorst'ta olduğu gibi."