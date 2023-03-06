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Giriş Tarihi: 6.3.2023 18:09

Kerim Alıcı, Altınordu’da

İHA
Kerim Alıcı, Altınordu’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala altyapısından yetişen ve sonrasında Göztepe, Boluspor ve Hatayspor’da forma giyen Kerim Alıcı’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen 25 yaşındaki Kerim Alıcı, depremden dolayı Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından sezon sonuna kadar Altınordu ile anlaşmaya vardı.

Yaşanan süreçten bir an önce çıkmak için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Kerim Alıcı, "Ülkemizin başı sağ olsun. Yaşanan depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Yetiştiğim kulüpte tekrar forma giymeme imkan sağlayan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Yetiştiğim Altınordu'ya geri döndüm. Altınordumuzun başarısı için elimden geleni yapacağım. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Altınordu'nun kapısından girdikten sonra yaşadığı hisleri de dile getiren Alıcı, "Küçük bir çocuk olarak girdiğim yere yıllar sonra tekrar gelmek. Bazen hatıraların olduğu sokaklardan geçerken adımlar yavaşlar derler. Ben de aynı duyguları yaşıyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Bir an önce futbol oynamak istiyorum. Altınordu'yu zaten çok iyi tanıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. Mutlu yarınlarımız olur inşallah" dedi.

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Kerim Alıcı, Altınordu’da
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