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Giriş Tarihi: 7.3.2023 23:17

Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi

DHA
Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi

Trabzonspor’daki başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası yönetim kurulunca kabul edildi. Adaylığını duyuran asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın kongreye kadar kulüp başkanlığına vekalet edeceği açıklandı.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından olağan üstü kongre sürecine gidilirken, başkan vekili ve asbaşkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabul edildiği ve yerine Ertuğrul Doğan'ın görev yapacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulu üyeliğine ise ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sami Karaman'ın getirildiği de bildirildi.

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Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi
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