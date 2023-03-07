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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:36

Aymeric Laporte, Barcelona'yı istiyor!

Aymeric Laporte, Barcelona’yı istiyor!

Manchester City'nin yıldız savunmacısı Aymeric Laporte, İngiliz ekibinden ayrılarak kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor.

Sezona dizinden hafif bir sakatlıkla başlayan ve sonrasında teknik direktör Pep Guardiola'nın savunmada öncelikleri arasına gireyemen Aymeric Laporte, İngiltere'de mutsuz günler geçiriyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Manchester City'nin yıldız savunmacısı Laporte, Premier Lig ekibinden ayrılarak kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibine transferi için Manchester City ve Barcelona arasında temasların gerçekleştiği belirtildi.

Özellikle teknik direktör Xavi Hernandez'in takıma sol ayaklı stoper istediği ifade edilirken bu transfer için olumlu baktığı söylendi. Laporte'nin hızlı, kuvvetli ve hava topu hakimiyetindeki başarısı nedeniyle İspanyol teknik adam oyuncuyu takımda görmek istiyor. Barcelona, Finansal Fair Play'e takılmadan bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Manchester City ise Aymeric Laporte ile yolların ayrılması durumunda rotasını RB Leipzig'in Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol'a çevirecek.

İspanyol stoper bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de sadece 7 maça çıkabildi.

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Aymeric Laporte, Barcelona'yı istiyor!
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