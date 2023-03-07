Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jack Grealish'ten rekor sponsorluk anlaşması! Yıldız isimleri geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:38

Jack Grealish'ten rekor sponsorluk anlaşması! Yıldız isimleri geride bıraktı...

Jack Grealish’ten rekor sponsorluk anlaşması! Yıldız isimleri geride bıraktı...

Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, Puma'yla yeni sponsorluk anlaşması imzaladı. Grealish, bu kontratla İngiliz oyuncular arasında en pahalı krampon sponsorluğu anlaşmasına sahip isim oldu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attıDaha önce krampon sponsorluğu için Nike'le kontratı bulunan Grealish, Puma'yla sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Grealish'in bu anlaşmadan yıllık 10 milyon sterlin kazanacağı ifade edildi.

Bu sezon Manchester City formasıyla 33 maçta süre alan Jack Grealish, 3 gol ve 6 asist kaydetti.

REKORUN YENİ SAHİBİ
Jack Greaslih, Puma'yla imzaladığı sözleşmenin ardından yeni bir rekorun da sahibi oldu.

27 yaşındaki oyuncu, İngiliz futbolcular arasında en pahalı krampon sponsorluğu anlaşmasına sahip isim unvanını elde etti.

Grealish'le Puma arasındaki sözleşmenin 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edilirken Alman üreticiyle daha önce Neymar ve Antoine Griezmann anlaşma sağlamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan seçim kararını açıkladı! 14 Mayıs vurgusu: Tek gündemimiz deprem
Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Okunuşu - Tevbe Suresi 128. Ve 129. Son 2 Ayeti Anlamı Meali Nedir?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jack Grealish'ten rekor sponsorluk anlaşması! Yıldız isimleri geride bıraktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA