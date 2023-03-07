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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Kasımpaşa inandı Antalya’yı devirdi

Kasımpaşa inandı Antalya’yı devirdi
SÜPER Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. 22. dakikada savunmanın ve kalecinin zincirleme hatasını affetmeyen Mounir, İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. 39'da bu kez Ömer Toprak topu kaptırdı, Koita'nın şutunda fark iki oldu. 45. dakikada VAR uyarısıyla Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Fernando, takımını soyunma odasına umutlu taşıdı: 2-1. İkinci yarıya da etkili başlayan Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın ortasında Mickael Malsa, kafayla topu ağlara bıraktı: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, mücadeleyi 3-1 kazandı. Son 4 maçında sadece bir galibiyet alan Antalya kan kaybını sürdürürken, alt sıralardan kurtulmak isteyen Selçuk İnan'ın ekibi biraz olsun nefes aldı.

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Kasımpaşa inandı Antalya’yı devirdi
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