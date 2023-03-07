Kasımpaşa inandı Antalya’yı devirdi

SÜPER Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. 22. dakikadaİstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. 39'da bu kez Ömer Toprak topu kaptırdı,fark iki oldu. 45. dakikada VAR uyarısıyla Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçentakımını soyunma odasına umutlu taşıdı: 2-1. İkinci yarıya da etkili başlayan Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın ortasında, kafayla topu ağlara bıraktı: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, mücadeleyi 3-1 kazandı. Son 4 maçında sadece bir galibiyet alan Antalya kan kaybını sürdürürken, alt sıralardan kurtulmak isteyen Selçuk İnan'ın ekibi biraz olsun nefes aldı.