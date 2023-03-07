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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:52

Tarihi skorun ardından Erik Ten Hag'dan görülmemiş ceza! Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti...

Tarihi skorun ardından Erik Ten Hag’dan görülmemiş ceza! Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Anfield Road'da ezeli rakibi Liverpool'a 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup oldu. Hezimetin ardından Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, takımına görülmemiş bir ceza verdi. Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Liverpool, Manchester United'ı kendi sahasında 7-0'lık skorla mağlup etti. Adeta bir hezimetle sahadan ayrılan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, futbolcularına adeta köpürdü.

ANTRENMANDA SERT ÇIKTI
Ağır yenilginin ardından takımını hemen ertesi gün antrenman tesislerinde toplayan Erik ten Hag, futbolcularına sert çıktı. Hollandalı çalıştırıcının çok sinirli olduğu belirtilirken oyuncularına takım otobüsü ile Old Trafford'a geri döndükleri ve taraftarın karşısına çıkmadıkları için şanslı olduklarını söyledi.

KADRO DIŞI UYARISI
Hollandalı teknik adam, ayrıca böyle bir performansın tekrarlanması durumunda telafisi olmayacağı ve kadro dışı bırakılarak 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkacakları konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu.

GÖRÜLMEMİŞ CEZA
Mirror'da yer alan habere göre 7-0'lık Liverpool yenilgisi sonrası Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi. Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.Hem tribündeki taraftarların hem de Liverpool takımının sevinç kutlamalarını zorla takımına dinlettiren teknik adam, futbolcularından bu utancı motivasyon olarak kullanmalarını ve bu kadar kolay bir şekilde teslim olmamaları adına kullanmalarını istedi.

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Tarihi skorun ardından Erik Ten Hag'dan görülmemiş ceza! Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti...
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