UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Chelsea ve Benfica çeyrek finalde...

BENFİCA FARKLI KAZANARAK TUR ATLADI

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.

İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.﻿