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Giriş Tarihi: 8.3.2023 01:20 Son Güncelleme: 8.3.2023 01:20

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Chelsea ve Benfica çeyrek finalde...

DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Chelsea ve Benfica çeyrek finalde...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea, ilk maçında 1-0 yenildiği Alman devi Borussia Dortmund'u taraftarının önünde 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselirken, Club Brugge'yi ilk maçta 2-0 mağlup eden Benfica rövanşta da 5-1 galip geldi ve adını bir üst tura yazdıran diğer takım oldu. İşte tüm detaylar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.

Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.

BENFİCA FARKLI KAZANARAK TUR ATLADI

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.

İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.﻿

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Chelsea ve Benfica çeyrek finalde...
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