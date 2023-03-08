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Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:08

Beşiktaş sezon sonu için harekete geçti! Yeni hedef: Paulo Otavio

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon bitiminde gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, şimdiden çalışmalara başladı. Kartal'ın hedefinde ilk olarak Wolfsburg’un Brezilyalı sol beki Paulo Otavio var. Kartal’ın, haziranda boşa çıkacak 28 yaşındaki oyuncu ile görüşme yaptığı da öğrenildi.

Beşiktaş sezon sonu için transfer girişimlerini sürdürüyor... Siyah- Beyazlılar bu doğrultuda Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Paulo Otavio'yu gündemine aldı.

Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncu için resmi teklifte bulunduğu, futbolcu ile de bir ön görüşme yaptığı belirtildi. Masuaku'nun performansından memnun olmadığını söyleyen Şenol Güneş'in Otavio ismine sıcak baktığı öğrenildi.

28 yaşndaki Brezilyalı futbolcu sol bek mevkisinin yanı sına orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2019 yılında transfer olduğu Wolfsburg'da şu ana kadar 72 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu takımına 1 gol, 11 asistlik skor katkıda bulundu.

Paulo Otavio'nun transfermarkt verilerine göre 6,5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. (Takvim)

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Beşiktaş sezon sonu için harekete geçti! Yeni hedef: Paulo Otavio
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