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Giriş Tarihi: 8.3.2023 22:12

Fenerbahçe takımı Sevilya'ya geldi!

AA
Fenerbahçe takımı Sevilya’ya geldi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İspanya'nın Sevilla takımıyla yarın deplasmanda ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Sevilya kentine geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İspanya'nın Sevilla takımıyla yarın deplasmanda ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Sevilya kentine geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak yaklaşık 5 saatlik bir uçuşun ardından Sevilya Havalimanı'na indi.

Sarı lacivertli takımda 23 futbolcu Sevilla karşılaşmasının kamp kadrosunda yer alırken, sakatlıkları devam eden Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski kadroya dahil edilmedi.

Maç öncesi son antrenmanını İstanbul'daki tesislerinde yapan Fenerbahçe, son iki haftadır art arda aldığı mağlubiyetlerle İspanyol liginde kötü giden ancak UEFA Avrupa Ligi'nin 6 kezle en çok kazanan takımı olan Sevilla ile yarın TSİ 23.00'te Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla'yı deplasmanda penaltı atışları sonucu elemişti.

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Fenerbahçe takımı Sevilya'ya geldi!
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