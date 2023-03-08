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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:44

Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor! Futbol Menajerlik oyunundan zirveye...

Fransa’da Will Still fırtınası sürüyor! Futbol Menajerlik oyunundan zirveye...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims teknik direktörü Will Still, başarıdan başarıya koşarak adından söz ettiriyor. Genç teknik direktör, bir futbol menajerlik oyunu ile teknik direktörlüğe sevgi beslemeye başlamıştı. Will Still'in ekibi Reims, 18 maçtır yenilmeyerek Fransa ligine adeta damga vurdu.

Fransa Ligue 1 ekibi Reims sezonun "underdog" takımlarından birisi olarak öne çıkıyor. Reims'in çektiği büyük ilginin başlıca sebebi ise 30 yaşındaki teknik direktörü Will Still oldu.

HER MAÇ CEZA ÖDÜYOR
Ligue 1 ekibi 30 yaşındaki teknik direktörünün UEFA Pro Lisansı olmadığı için her maç federasyona 22 bin Pound ceza ödüyor.

18 MAÇLIK SERİ
Will Still'in ekibi 18 maçtır yenilmeyerek ligine damga vurdu. Ligde 8. sırada yer alan ekip, 26 maç sonunda 9 galibiyet ve 13 beraberlik alırken; sadece 4 kez kaybetti.

FM SEVDASI TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE İTTİ&NBSP;
Genç teknik direktör Football Manager sevdası sayesinde teknik direktörlüğe sevgi beslemeye başladı.

Will Still tutkusu hakkında; "Çocukken bu konuda takıntılı hale geldim ve Football Manager içimde şimdi sahip olduğum şeyi ateşledi." diyor.

Geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Standart Liege'de yardımcı antrenörlük yapan Still, daha önce bu takımda video analisti olarak da çalışmıştı.

Temmuz 2011'den bu yana antrenörlük yapan ve Preston, VV St. Truiden, Lierse SK, KFCO Beerschot gibi takımlarda görev yapan Still'in Benfica'da bulduğu şansı iyi değerlendirmesinin, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın beş büyük ligindeki genç teknik direktörlerin sayısının her geçen gün artmasıyla sonuçlanması bekleniyor.

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Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor! Futbol Menajerlik oyunundan zirveye...
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