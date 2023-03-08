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Giriş Tarihi: 8.3.2023

İyi ki doğdun kardeşim!

UĞUR ÇEM
İyi ki doğdun kardeşim!

Neymar, kız kardeşi Rafaella’nın 11 Mart’taki doğum günü öncesinde yine sakatlandı. Brezilyalı yıldız, son 10 sezonun aynı dönemlerinde 8 kez benzer nedenlerle futboldan uzak kaldı

Kız kardeşi Rafaella Santos'a düşkünlüğü ile bilinen Paris Saint- Germain'in yıldızı Neymar, yine sakatlandı. Bu sakatlığın bir kez daha kardeşinin 11 Mart'taki doğum günü öncesine gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Brezilyalı futbolcu, son 10 sezonda 8 kez Rafaella'nın yaş günü öncesinde ya sakatlık yaşadı ya da cezalı duruma düştü. 2013-2014 sezonunda Barcelona'da forma giyerken 16 Mart'taki Osasuna maçında yedek soyundu. Bunun sebebi olarak, doğum günü haftasındaki antrenman eksikliği gösterildi. Sonraki iki sezon, sarı kart görüp takımdaki yerini alamadı. Katalan ekibindeki son yılında kas sakatlığı gerekçesiyle maça çıkmadı ancak sonraki hafta oynadı. Neymar, mart aylarına denk gelen tüm sürecin büyük bölümünde soluğu Brezilya'daki kız kardeşinin yanında aldı.

PSG'DE SADECE 2 MAÇTA OYNADI
Brezilyalı yıldızın Barcelona'dan sonraki durağı PSG'de de hiçbir şey değişmedi. 2017-18 ile 2018-19'da mart ayının tamamında tarak kemiği kırığı nedeniyle oynayamadı. İlk defa 2019-20'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında forma giyen Neymar, sonraki sezon kas sakatlığı sebebiyle yoktu. Geçen sezon ise Paris ekibiyle sahadaki yerini aldı.

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İyi ki doğdun kardeşim!
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