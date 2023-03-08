İyi ki doğdun kardeşim!

Kız kardeşi Rafaella Santos'a düşkünlüğü ile bilinen Paris Saint- Germain'in yıldızı Neymar, yine sakatlandı. Bu sakatlığın bir kez daha kardeşinin 11 Mart'taki doğum günü öncesine gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı.Bunun sebebi olarak, doğum günü haftasındaki antrenman eksikliği gösterildi.Katalan ekibindeki son yılında kas sakatlığı gerekçesiyle maça çıkmadı ancak sonraki hafta oynadı. Neymar, mart aylarına denk gelen tüm sürecin büyük bölümünde soluğu Brezilya'daki kız kardeşinin yanında aldı.Brezilyalı yıldızın Barcelona'dan sonraki durağı PSG'de de hiçbir şey değişmedi. 2017-18 ile 2018-19'da mart ayının tamamında tarak kemiği kırığı nedeniyle oynayamadı. İlk defa 2019-20'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında forma giyen Neymar, sonraki sezon kas sakatlığı sebebiyle yoktu. Geçen sezon ise Paris ekibiyle sahadaki yerini aldı.