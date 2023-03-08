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Giriş Tarihi: 8.3.2023 13:14 Son Güncelleme: 8.3.2023 13:19

Ja Morant'e büyük şok! 50 maç ceza alabilir...

Ja Morant’e büyük şok! 50 maç ceza alabilir...

Geçtiğimiz günlerde Instagram yayınında silah gösteren Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, tarihte görülmemiş bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Toplu İş Sözleşmesi'nde, bir takımın tesislerine ya da takım uçağına biri ateşli silah getirirse, bunun otomatik olarak 50 maçlık bir uzaklaştırma cezası alacağı yer alıyor.

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de forma giyen ve All Star oyuncusu olan Ja Morant sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriği sonrasında iki maç uzaklaştırma cezası almıştı.

Morant'ın paylaştığı videoda elinde silah tuttuğu görülürken, NBA yönetimi olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ardından Memphis Grizzlies de 23 yaşındaki basketbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

23 yaşındaki yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında elindeki silahı göstermişti.

NBA'de 4. yılını geçiren Morant, iki kez All-Star kadrosuna seçilmesinin yanı sıra 2020'de yılın çaylağı, 2022'de de yılın en iyi gelişme gösteren basketbolcusu ödüllerinin sahibi olmuştu.

Morant'in Instagram canlı yayınında silahını göstermesi olayının ciddi sonuçlar doğurabileceği söylendi.

TARİHE GEÇECEK BİR CEZA ALABİLİR
Memphis tarafından çoktan uzaklaştırma cezası almış olan 23 yaşındaki Grizzlies yıldızı ayrıca polis tarafından soruşturma altında tutuluyor. Substack'te görev yapan Amerikalı spor muhabiri Marc Stein, Toplu İşe Sözleşmesi'nde bir oyuncunun takım binalarına ateşli silah getirmesi durumunda 50 maç ceza alacağını belirten bir madde yer aldığını açıkladı.

Stein, "Toplu İş Sözleşmesi'nde, bir takımın tesislerine ya da takım uçağına biri ateşli silah getirirse, bunun otomatik olarak 50 maçlık bir uzaklaştırma cezası alacağı yer alıyor. Bu yüzden silahın nerede olduğu bulunmaya çalışılıyor" dedi. (fanatik)

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Ja Morant'e büyük şok! 50 maç ceza alabilir...
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