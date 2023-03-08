Şampiyonlar Ligi’nde Benfica - Club Brugge maçı sonrası çılgın gelir!

HER AŞAMADA GELİR SAĞLADI

Benfica'nın grup maçlarında 38,38 milyon euroluk gelirinin yanı sıra gruplarda aldığı sonuçlara ek 13 milyon euro ve son 16'ya kalmasıyla da 10,6 milyon euro ve çeyrek finale yükseldiği için ise 12 milyon euro daha kazandıkları açıklandı.

UEFA'nın takımlara aktardığı televizyon gelirleri de düşünüldüğünde Benfica buradan da iyi bir gelir elde ediyor.