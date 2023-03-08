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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:27 Son Güncelleme: 8.3.2023 09:36

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica - Club Brugge maçı sonrası çılgın gelir!

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica - Club Brugge maçı sonrası çılgın gelir!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek son 16 turu heyecanı devam ediyor. Rövanş maçında Benfica, evinde Belçika ekibi Club Brugge'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final yükselen Portekiz ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen dev geliri de garantilemiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Benfica, Belçika ekibi Club Brugge ile rövanş maçına çıktı ve sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Benfica'nın gollerini Rafa Silva, Goncalo Ramos (2), Joao Mari ve Neres kaydederken, Club Brugge'un tek golünü Meijer attı. İlk maçı da 2-0 kazanan Benfica, iki maçta toplamda 7 gol attı ve sadece 1 gol yedi. Portekiz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

75 MİLYON EURO'LUK DEV GELİR

Adını çeyrek finale yazdıran Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden 75 milyon Euro gelir elde etmeyi de garantilemiş oldu. Portekiz basını, Benfica'nın şimdiye kadar elde ettiği gelirin 75 milyon euro civarlarına yaklaştığını yazdı.

HER AŞAMADA GELİR SAĞLADI

Benfica'nın grup maçlarında 38,38 milyon euroluk gelirinin yanı sıra gruplarda aldığı sonuçlara ek 13 milyon euro ve son 16'ya kalmasıyla da 10,6 milyon euro ve çeyrek finale yükseldiği için ise 12 milyon euro daha kazandıkları açıklandı.

UEFA'nın takımlara aktardığı televizyon gelirleri de düşünüldüğünde Benfica buradan da iyi bir gelir elde ediyor.

ENZO FERNANDEZ'İ 121 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI

Ara transfer döneminde de takımın en önemli parçalarından biri olan ve Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Enzo Fernandez'i Chelse'ye 121 milyon Euro'ya satan Benfica, yılın en çok kazanan takımı olma yolunda da ilerliyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica - Club Brugge maçı sonrası çılgın gelir!
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