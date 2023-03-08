Şampiyonlar Ligi’nde Benfica - Club Brugge maçı sonrası çılgın gelir!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Benfica, Belçika ekibi Club Brugge ile rövanş maçına çıktı ve sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Benfica'nın gollerini Rafa Silva, Goncalo Ramos (2), Joao Mari ve Neres kaydederken, Club Brugge'un tek golünü Meijer attı. İlk maçı da 2-0 kazanan Benfica, iki maçta toplamda 7 gol attı ve sadece 1 gol yedi. Portekiz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
HER AŞAMADA GELİR SAĞLADI
Benfica'nın grup maçlarında 38,38 milyon euroluk gelirinin yanı sıra gruplarda aldığı sonuçlara ek 13 milyon euro ve son 16'ya kalmasıyla da 10,6 milyon euro ve çeyrek finale yükseldiği için ise 12 milyon euro daha kazandıkları açıklandı.
UEFA'nın takımlara aktardığı televizyon gelirleri de düşünüldüğünde Benfica buradan da iyi bir gelir elde ediyor.
ENZO FERNANDEZ'İ 121 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI
Ara transfer döneminde de takımın en önemli parçalarından biri olan ve Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Enzo Fernandez'i Chelse'ye 121 milyon Euro'ya satan Benfica, yılın en çok kazanan takımı olma yolunda da ilerliyor.