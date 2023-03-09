Galatasaray’ın Firmino transferinde rakipleri Fenerbahçe, Barcelona ve Inter

JUVENTUS'TAN DI MARIA HAMLESİ

Bu arada Galatasaray'ın yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamak istediği Angel Di Mario için Juventus'tan flaş bir hamle geldi. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalyan kulübünde bir kriz olduğunu ve istediği teklifi alamadığını açıklamıştı.

Erden Timur'un Torino'da bizzat yemek yediği 35 yaşındaki yıldız, bu görüşme sonrası Avrupa'da kalmak istediğini de net şekilde dile getirdi. Ancak Juve bu süreçte boş durmadı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli için bir teklif paketi hazırladı. Kulüp direktörü Francesco Calvo, "Di Maria bir lider. Onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Yeni sözleşme için görüşmelere başladık. Kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. (Fanatik)