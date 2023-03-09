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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:12

Galatasaray'ın Firmino transferinde rakipleri Fenerbahçe, Barcelona ve Inter

Galatasaray’ın Firmino transferinde rakipleri Fenerbahçe, Barcelona ve Inter

Galatasaray'ın sezon sonu için transfer görüşmelerine başladığı dönemde Liverpool'dan ayrılacağı kesinleşen Roberto Firmino, devleri peşine taktı. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla, Barcelona ve Inter'in temasa geçtiği ortaya çıktı.

Sambacı'nın menajerlik şirketiyle masaya oturan iki dev kulüp de Firmino'nun transferini bir an önce bitirmeyi ve resmen açıklamayı hedefliyor. Ada basınında yer alan haberlere göre, Barcelona ile Inter'in devreye girmesiyle, Galatasaray'ın bu transferdeki şansı oldukça azalmış durumda. Sarı-Kırmızılılar ise süreci yakından takip ediyor. Firmino'yu ikna için Brezilyalı efsane Taffarel'in devrede olduğu belirtiliyor.

JUVENTUS'TAN DI MARIA HAMLESİ
Bu arada Galatasaray'ın yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamak istediği Angel Di Mario için Juventus'tan flaş bir hamle geldi. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalyan kulübünde bir kriz olduğunu ve istediği teklifi alamadığını açıklamıştı.

Erden Timur'un Torino'da bizzat yemek yediği 35 yaşındaki yıldız, bu görüşme sonrası Avrupa'da kalmak istediğini de net şekilde dile getirdi. Ancak Juve bu süreçte boş durmadı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli için bir teklif paketi hazırladı. Kulüp direktörü Francesco Calvo, "Di Maria bir lider. Onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Yeni sözleşme için görüşmelere başladık. Kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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Galatasaray'ın Firmino transferinde rakipleri Fenerbahçe, Barcelona ve Inter
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