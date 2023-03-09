Şampiyonlar Ligi’nde Benfica rüzgarı! Joao Mario ve Gonçalo Ramos sırtlıyor...

Sezon başında teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Roger Schmidt'i getiren Benfica, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'u 5-1 yenerek çeyrek finale yükselen Portekiz temsilcisi, Schmidt yönetiminde bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta rakiplerine karşı 34 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sadece 1 müsabakada mağlup oldu.

Benfica, Portekiz Ligi'nde bu sezon oynadığı 23 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 62 puanla, en yakın rakibi Porto'nun 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki tek yenilgisini ise Aralık 2022'de oynanan Braga deplasmanında 3-0'lık skorla yaşadı.



Şampiyonlar Ligi'nde namağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 12 maça çıkan Benfica, bu karşılaşmalarda hiç kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 3. sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, bu turda Midtylland'ı 4-1 ve 3-1, play-off turunda ise Dinamo Kiev'i 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenerek gruplara kaldı. PSG, Juventus ve Maccabi Haifa'nın yer aldığı H Grubu'nu 14 puan ve averajla lider bitiren Portekiz temsilcisi, son 16 turunda ise Club Brugge'u 2-0 ve 5-1'le geçerek çeyrek finale yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda kaydettiği 35 golle de Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon en fazla gol atan ekibi olmayı başardı.



Gonçalo Ramos ve Joao Mario öne çıkıyor

Benfica'nın bu sezon en çok gol katkısı veren futbolcuları ise Gonçalo Ramos ve Joao Mario oldu. Kımızı-beyazlı formayla toplamda 34 maça çıkan Ramos, bu müsabakalarda 23 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ramos, ligde kaydettiği 15 golle gol krallığı yarışının zirvesinde, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 7 golle ise ikinci sırada yer aldı. 21 yaşındaki futbolcunun kupada da 1 golü bulunuyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ise kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Portekizli futbolcu, bu sezon çıktığı 38 mücadelede 20 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli oyuncu, ligde kaydettiği 14 golle Ramos'un ardından gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.

Mario, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5'i son 5 maçta olmak üzere 6 gol kaydetti.