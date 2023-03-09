Galatasaray, Süper Lig'de 2021-22 sezonunu 13. bitirdiğinde teknik direktörlük koltuğunda Domenec Torrent vardı. İspanyol çalıştırıcı, bir YouTube programına katılarak sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemler hakkında konuştu.



Domenec Torrent, Galatasaray'dan kovulduğunu gazeteden öğrendiğini ve hiçbir yöneticinin kendisine açıklama yapmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'yi sevdiğini ve Süper Lig'de çalışmak istediğini söyledi.



Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da en beğendiği futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu açıkladı. Torrent, milli yıldız için, "Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Domenec Torrent, "Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı." ifadelerini kullandı.

Torrent, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından sonra Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kendisini aradığını ve tebrik ettiğini söyledi. Torrent ayrıca Guardiolanın Taylan Antalyalı'yı çok beğendiğini söyleyerek, "Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi." ifadelerini kullandı.



Galatasaray kariyerinde 20 maçta görev alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.