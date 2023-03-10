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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Yiğido mağlup ama umutlu!

Yiğido mağlup ama umutlu!

İtalya’da Fiorentina’ya kök söktüren Sivas’ın bir topu direkten dönerken defans hatasından golü yedi. Yenilgiye rağmen tur umutlarını evindeki 2. maça taşıdı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisi beklendiği gibi atak bir futbol sergilerken kaleci Ali Şaşal uzun süre rakibe gol izni vermedi. 65. dakikada Goutas'ın direkte patlayan topu Yiğidolar için bir şanssızlıktı. Mor Menekşeler 69'da öne geçti. Kullanılan korner atışında Ali Şaşal topu elinden kaçırdı. Defans da meşin yuvarlağı uzaklaştıramayınca Barak, Fiorentina'yı galibiyete taşıdı. 90+4'te Gradel kırmızı kart gördü.

TEŞEKKÜRLER İTALYA
YAKLAŞIK 200 taraftar Fiorentina'da Sivasspor'a destek verdi. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, deprem felaketi karşısında gösterdiği dayanışma sebebiyle, İtalyanca "İtalya'ya desteği ve dayanışması için teşekkür ederiz" yazılı pankart açtı. Stattaki Türk Bayrağı yarıya indirildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de karşılaşmayı tribünden takip etti.

16 MART'TA 2 FARK GEREKİYOR
BU maçın rövanşı, 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta oynanacak. Kırmızıbeyazlı takımın evindeki karşılaşmada son sekize kalması için Fiorentina'yı iki farklı skorla yenmesi gerekiyor.

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Yiğido mağlup ama umutlu!
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