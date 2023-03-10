Yiğido mağlup ama umutlu!

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisi beklendiği gibi atak bir futbol sergilerken kaleci Ali Şaşal uzun süre rakibe gol izni vermedi. 65. dakikadaMor Menekşeler 69'da öne geçti. Kullanılan korner atışında Ali Şaşal topu elinden kaçırdı. Defans da meşin yuvarlağı uzaklaştıramayınca Barak, Fiorentina'yı galibiyete taşıdı. 90+4'te200 taraftar Fiorentina'da Sivasspor'a destek verdi. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, deprem felaketi karşısında gösterdiği dayanışma sebebiyle, İtalyanca "İtalya'ya desteği ve dayanışması için teşekkür ederiz" yazılı pankart açtı. Stattaki Türk Bayrağı yarıya indirildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de karşılaşmayı tribünden takip etti.BU maçın rövanşı, 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta oynanacak. Kırmızıbeyazlı takımın evindeki karşılaşmada son sekize kalması için Fiorentina'yı iki farklı skorla yenmesi gerekiyor.