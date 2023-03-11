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Giriş Tarihi: 11.3.2023 19:19

Antalyaspor'da 3 puan mutluluğu! 'Hak ettik'

AA
Antalyaspor’da 3 puan mutluluğu! ’Hak ettik’

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, harika bir takım performansıyla haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikadan itibaren galibiyet için mücadele eden bir takımın sahada olduğunu dile getirdi.

Fredy ve Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olduğunu anlatan Groenendijk, "Harika bir takım performansı ile hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyi performans defansif sağlam duruşla başlar. Bunu başarabildik. Emrecan ilk 11'deki ilk maçı olmasına rağmen harika bir iş çıkardı. Ufuk Akyol da orta sahada her açığımızı kapattı. Larsson ve diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdi." dedi.

Takım olarak güzel bir galibiyete ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Groenendijk, "Gol yemeden 4 gollü galibiyet almak önemliydi. Geçen haftaki 3-1'lik mağlubiyetten sonra böyle bir dönüş yapmamız lazımdı. Hedefimiz deplasman karnemizi de düzeltmek. Adana Demirspor maçını kazanarak 3 puan serisine başlamak istiyoruz. Takımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Antalyaspor'da 3 puan mutluluğu! 'Hak ettik'
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