Buraya uyum sağlayamadım

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus, veda niteliğinde bir mesaj verdi. 2019-20'de Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, yeniden Güney Amerika'ya dönüş sinyali verdi.Mesajında dönüş için yeşil ışık yakan Jesus,ifadelerini kullandı. Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan Portekizli teknik adam, yeniden dönüş için adımını atarken Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da gösterdi.Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı. Portekiz basınından A Bola, Jesus'un Flamengo'da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira'yı göndermek istediğini duyurdu. Jesus'un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.Jorge Jesus'un mutlu olmadığı zaten belliydi. Dünya Kupası arasına kadar farklı bir teknik direktör profili çizdi. Sonra sahadaki oyundan çok o dailgili konuşmaya başladı. Hatta kırmızı kart bile gördü. Sonrasında deprem felaketi nedeniyle gelen ara, sanki onuSözlerine bakarsak bunu net şekilde anlıyoruz. Oysa daha 11 maç var (Gaziantep ve Hatayspor hariç). Yani yarış devam ediyor. Haftaiçinde de play-off'tan bahsederektükettiğine dair ipuçları vermişti. Galatasaray'ın puan kaybetmeyeceği ne malum… Bu bir yarış. Eminim ki sarı-lacivertli taraftarlarda Jesus'un sözleriyaratacak. Jesus'un "Uyum sağlayamadım" sözleri gösteriyor ki hem Süper Lig'deki yarışın zorluğundan bunalmış hem de üzerindeki şampiyonluk baskısından… Anlıyoruz kiBuna yönetimin vereceği cevabı da merak ediyorum.