Buraya uyum sağlayamadım

Portekizli teknik adamdan Brezilyalı gazeteciye şok ses kaydı! Flamengo'yu yakından takip eden Gabriel Reis'e açıklama yapan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" diyerek mesajını verdi
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus, veda niteliğinde bir mesaj verdi. 2019-20'de Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, yeniden Güney Amerika'ya dönüş sinyali verdi. Adı sık sık BrezilyaMilli Takımı ile de anılan deneyimlihoca, Flamengo'yu yakındantakip eden gazeteci GabrielReis'e ses kaydı gönderdi.
'ŞİMDİLİK HEPİNİZİ KUCAKLIYORUM'
Mesajında dönüş için yeşil ışık yakan Jesus, "Türkiye'de havaçok soğuk ve uyum sağlamaktazorluk çekiyorum. İşler istediğimgibi gitmiyor. Mayıs ayına kadarbeni beklemeniz gerekiyor. Şimdilikhepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan Portekizli teknik adam, yeniden dönüş için adımını atarken Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da gösterdi. Öte yandanFlamengo'yu şu anda Fenerbahçe'nineski hocası Vitor Pereira çalıştırıyorve sezon sonunda görevinden ayrılmasınakesin gözüyle bakılıyor.
PORTEKİZ'DE SES GETİRDİ
Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı. Portekiz basınından A Bola, Jesus'un Flamengo'da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira'yı göndermek istediğini duyurdu. Jesus'un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN: GÜN SAYIYOR
Jorge Jesus'un mutlu olmadığı zaten belliydi. Dünya Kupası arasına kadar farklı bir teknik direktör profili çizdi. Sonra sahadaki oyundan çok o da hakemler ve saha dışı faktörlerle ilgili konuşmaya başladı. Hatta kırmızı kart bile gördü. Sonrasında deprem felaketi nedeniyle gelen ara, sanki onu Fenerbahçe'den iyice soğuttu. Sözlerine bakarsak bunu net şekilde anlıyoruz. Oysa daha 11 maç var (Gaziantep ve Hatayspor hariç). Yani yarış devam ediyor. Haftaiçinde de play-off'tan bahsederek şampiyonluk yarışındaöne geçme umutlarını tükettiğine dair ipuçları vermişti. Galatasaray'ın puan kaybetmeyeceği ne malum… Bu bir yarış. Eminim ki sarı-lacivertli taraftarlarda Jesus'un sözleri hayal kırıklığı yaratacak. Jesus'un "Uyum sağlayamadım" sözleri gösteriyor ki hem Süper Lig'deki yarışın zorluğundan bunalmış hem de üzerindeki şampiyonluk baskısından… Anlıyoruz ki dört gözlemayısı bekliyor. Buna yönetimin vereceği cevabı da merak ediyorum.