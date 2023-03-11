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Giriş Tarihi: 11.3.2023 15:29 Son Güncelleme: 11.3.2023 15:38

Fransa'da Benzema-Deschamps krizi patlak verdi!

Fransa’da Benzema-Deschamps krizi patlak verdi!

2022 Dünya Kupası öncesi Fransa Milli Takımı aday kadrosuna çağırılan fakat daha sonra sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Karim Benzema, ilk kez konuştu. hocasının açıklamaları sonrası konuşan Benzema, Deschamps için 'Yalancı' açıklamasını yaptı.

Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema ve hocası Didier Deschamps krizi patlak verdi. Valbuena ile yaşanan problemler sebebiyle milli takımdan ayrılan Benzema, 6 yıl sonra 2021 senesinde Milli Takım'a geri dönme kararı almıştı.

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çağırılan Benzema, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvanın hemen öncesinde kadrodan çıkarıldı.

BENZEMA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Arjantin ile oynanan finalden sonra Milli Takımı bıraktığını açıklayan Benzema, "Bugün bulunduğum yerde olmak için çaba da gösterdim hatalar da yaptım ve bundan gurur duyuyorum. Ben kendi hikayemi yazdım ve bizim hikayemiz sona eriyor" açıklamasını yapmıştı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps geçtiğimiz günlerde Le Parisien'e verdiği röportajda Benzema'nın sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ancak oyuncuya açık kapı bıraktıkları yazıldı.

"BENZEMA BİZE HABER VERMEDEN GİTTİ"

Benzema'nın kimseye haber vermeden kamptan gittiğini ifade eden Deschamp şunları söyledi: "Benzema'ya acelemiz olmadığını ve sakatlığını takım menajeriyle halletmesi gerektiğini söyledim. Sabah uyandığımızda kimseye haber vermeden gittiğini söylediler. Benzema bana hazır olmadığını söylemişti."

YALANCI KELİMESİ VE PALYAÇO EMOJİSİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarından sürekli göndermede bulunan Karim Benzema, Instagram hesabında hocası Deschamps'ın ifadelerini içeren bir görseli paylaştı ve "Yalancı" mesajını yazdı. Fransız oyuncu ayrıca palyaço emojisi de ekledi.

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Fransa'da Benzema-Deschamps krizi patlak verdi!
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