Fransa’da Benzema-Deschamps krizi patlak verdi!

BENZEMA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Arjantin ile oynanan finalden sonra Milli Takımı bıraktığını açıklayan Benzema, "Bugün bulunduğum yerde olmak için çaba da gösterdim hatalar da yaptım ve bundan gurur duyuyorum. Ben kendi hikayemi yazdım ve bizim hikayemiz sona eriyor" açıklamasını yapmıştı.