Fransa’da Benzema-Deschamps krizi patlak verdi!

Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema ve hocası Didier Deschamps krizi patlak verdi. Valbuena ile yaşanan problemler sebebiyle milli takımdan ayrılan Benzema, 6 yıl sonra 2021 senesinde Milli Takım'a geri dönme kararı almıştı.
KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çağırılan Benzema, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvanın hemen öncesinde kadrodan çıkarıldı.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps geçtiğimiz günlerde Le Parisien'e verdiği röportajda Benzema'nın sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ancak oyuncuya açık kapı bıraktıkları yazıldı.
"BENZEMA BİZE HABER VERMEDEN GİTTİ"
Benzema'nın kimseye haber vermeden kamptan gittiğini ifade eden Deschamp şunları söyledi: "Benzema'ya acelemiz olmadığını ve sakatlığını takım menajeriyle halletmesi gerektiğini söyledim. Sabah uyandığımızda kimseye haber vermeden gittiğini söylediler. Benzema bana hazır olmadığını söylemişti."
YALANCI KELİMESİ VE PALYAÇO EMOJİSİ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesaplarından sürekli göndermede bulunan Karim Benzema, Instagram hesabında hocası Deschamps'ın ifadelerini içeren bir görseli paylaştı ve "Yalancı" mesajını yazdı. Fransız oyuncu ayrıca palyaço emojisi de ekledi.