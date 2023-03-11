İsim/Şehir Arda Turan’la başlıyor

Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, Atv Dijital'de 5 ayrı dilde yayınlanacak Funda Karayel İle İsim/Şehir programının konuğu oldu. BayrampaşaArda Turan Caddesi'nde başlayan sohbette R.Garrido'nun kaleme aldığı "Bayrampaşa'nın Dahisi" kitabının detayları da konuşuldu. Milli oyuncu, kariyer basamaklarını ve hayatını anlatırken "Çağırdığımda benikoruyabilecek, benimle dertleşebilecekbir sürü kardeşim, arkadaşım varburada..." dedi. Çocukların sporla iç içe olmasını isteyen Arda Turan, yetiştiği Altıntepsi Kulubü'nün en büyük destekçisi. Çocukların spor aktivitelerinin yanı sıra yabancı dil öğrenmesi için de kolları sıvayan efsane isim, "Arda Turan SporTesisleri" olarak değiştirilen Turan'ın keşfedildiği sahada da anılarını anlattı.