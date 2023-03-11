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Giriş Tarihi: 11.3.2023

İsim/Şehir Arda Turan’la başlıyor

İsim/Şehir Arda Turan’la başlıyor

ATV Dijital’in 5 ayrı dilde yayınlanacak yeni programında ilk hafta Funda Karayel’in konuğu Arda Turan oldu

Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, Atv Dijital'de 5 ayrı dilde yayınlanacak Funda Karayel İle İsim/Şehir programının konuğu oldu. Bayrampaşa Arda Turan Caddesi'nde başlayan sohbette R.Garrido'nun kaleme aldığı "Bayrampaşa'nın Dahisi" kitabının detayları da konuşuldu. Milli oyuncu, kariyer basamaklarını ve hayatını anlatırken "Çağırdığımda beni koruyabilecek, benimle dertleşebilecek bir sürü kardeşim, arkadaşım var burada..." dedi. Çocukların sporla iç içe olmasını isteyen Arda Turan, yetiştiği Altıntepsi Kulubü'nün en büyük destekçisi. Çocukların spor aktivitelerinin yanı sıra yabancı dil öğrenmesi için de kolları sıvayan efsane isim, "Arda Turan Spor Tesisleri" olarak değiştirilen Turan'ın keşfedildiği sahada da anılarını anlattı.

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İsim/Şehir Arda Turan’la başlıyor
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