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Giriş Tarihi: 13.3.2023 01:18

La Liga'da lider Barcelona deplasmanda kazandı

AA
La Liga’da lider Barcelona deplasmanda kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

La Liga'nın 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın galibiyet golünü 45+1. dakikada Raphinha attı. Katalan kulübü aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.

La Liga'da 26. haftaya denk gelen 19 Mart'taki Barcelona-Real Madrid maçı şampiyonluk yarışında belirleyici olacak. Athletic Bilbao ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

BİLBAO TARAFTARINDAN SPORDA YOLSUZLUKLA SUÇLANAN BARCELONA KULÜBÜ'NE PROTESTO

Diğer yandan San Mames Stadı'nı dolduran 50 bin kadar Athletic Bilbaolu taraftar, hakemler hakkında bilgi almak için 2001-2018 yılları arasında bir şirkete para ödediği ortaya çıkan ve savcılık tarafından sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve evrakta sahtecilikle suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Athletic Bilbaolu taraftarlar Katalan kulübüne karşı tezahürat ederken, bir grup da bordo mavili renklerle hazırladıkları Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta ve hakemlerle ilgili bilgi almak için ödemenin yapıldığı şirketin sahibi eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın fotoğraflarının basılı olduğu, üzerinde "mafya" yazan kağıt parçalarını sahaya fırlattı.

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La Liga'da lider Barcelona deplasmanda kazandı
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