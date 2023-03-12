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Giriş Tarihi: 12.3.2023 11:14 Son Güncelleme: 12.3.2023 11:34

Schalke 04, Borussia Dortmund ile Ruhr derbisinde 2-2 berabere kaldı!

AA
Schalke 04, Borussia Dortmund ile Ruhr derbisinde 2-2 berabere kaldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04 ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 24. haftasında Schalke 04 ile Veltins Arena'da oynadığı maçta 38. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 50. dakikada Marius Bülter'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Borussia Dortmund 60. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Schalke 04, 79. dakikada Kenan Karaman'in attığı kafa golüyle karşılaşmaya yeniden denge getirdi ve skoru 2-2 yaptı.

Maçta kalan bölümlerde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Schalke 04 formasıyla ilk golünü atan Kenan Karaman 68. dakikada Rodrigo Zalazar'ın yerine oyuna dahil oldu.

8 maçlık galibiyet sersinin ardından ilk kez puan kaybeden Borussia Dortmund ligde 50 puanla lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Schalke 04 ise 20 puan ve maç fazlasıyla 17. sırada bulunuyor.

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Schalke 04, Borussia Dortmund ile Ruhr derbisinde 2-2 berabere kaldı!
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