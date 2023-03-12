Schalke 04 Teknik Direktörü Reis’den Kenan Karaman’a övgü! ’Pes etmedi’

Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken ev sahibi ekibin golleri 50'nci dakikada Marius Bülter ve 79'uncu dakikada Kenan Karaman'dan geldi. Deplasman ekibinin gollerini ise 38'inci dakikada Nico Schlotterbeck ve 60'ıncı dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Schalke'de 68'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü atan Kenan Karaman hakkında Schalke 04 Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Karaman'ın antrenmanlarda çok sıkı çalıştığını kaydeden Reis, "Antrenmanda sergilediğiniz performanslarınız için ödüllendirilirsiniz. Kenan bugün kendini ödüllendirebildiği için mutluyum. Asla pes etmedi ve bugün gol atması gerçekten çok güzel" ifadelerine yer verdi.

KENAN KARAMAN'DAN PAYLAŞIM

Milli oyuncu Kenan Karaman karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 20 puanla 17'nci sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Schalke'nin ligdeki durumuna dikkat çeken Karaman, paylaşımında "Her zaman, son ana kadar, savaşmaya devam" cümlelerine yer verdi.